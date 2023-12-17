"Арсенал" с Зинченко победил команду экс-тренера "Шахтера" и возглавил АПЛ (видео)

"Арсенал" украинца Александра Зинченко на своем поле одолел "Брайтон" в матче 17-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок в Лондоне завершился со счетом 2:0 .

На протяжении всей встречи подопечные Микеля Артеты доминировали на футбольном поле, но забить удалось только в начале второго тайма. На 53-й минуте Габриэл Жезус на дальней штанге головой направил мяч в сетку после подачи с углового.

В конце игры "пушкари" окончательно сняли вопрос о победителе. На 87-й минуте Кай Хаверц реализовал выход один на один с голкипером.

Зинченко вышел в стартовом составе лондонцев и провел почти весь матч. На 90+3-й минуте украинца заменил польский защитник Якуб Кивер.

Обзор матча "Арсенал" – "Брайтон"

Будет добавлен в скором времени.

Эта победа позволила "канонирам" (39 очков) выйти на первое место в АПЛ, скинув с вершины турнирной таблицы "Ливерпуль" (37 баллов). Правда, "мерсисайдцы" сегодня могут вернуть себе лидерство, если дома обыграют "Манчестер Юнайтед".

Что касается "Брайтона", то команда экс-тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби с 26 очками занимает девятое место в чемпионате Англии.

В следующем туре "Арсенал" 23 декабря на выезде встретится с "Ливерпулем", а "Брайтон" 21 декабря приедет в гости к "Кристал Пэлас".

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