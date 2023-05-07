"Арсенал" с Зинченко победил "Ньюкасл" и продолжил погоню за чемпионским титулом АПЛ

"Канониры" сократили отставание от "Манчестер Сити" до одного зачетного пункта.

"Арсенал" украинца Александра Зинченко в гостях обыграл "Ньюкасл" в матче 35-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 0:2 .

Подопечные Микеля Артеты открыли счет на 14-й минуте благодаря точному удару Мартина Эдегора.

Во втором тайме "пушкарям" удалось удвоить свое преимущество. На 71-й минуте автоголом отличился защитник "сорок" Фабиан Шер. Больше до финального свистка счет не поменялся.

Зинченко вышел в стартовом составе "канониров" и был заменен на 61-й минуте.

"Арсенал" (81 очко) идет на втором месте в АПЛ и сократил отставание от лидера чемпионата – "Манчестер Сити" до одного зачетного балла. Правда, у команды Хосепа Гвардиолы есть одна игра в запасе. "Ньюкасл" с 65 очками остался на третьей позиции.

В следующем туре Зинченко и Ко 14 мая примут "Брайтон", а "сороки" днем ранее на выезде встретятся с "Лидсом".

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