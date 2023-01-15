"Арсенал" с Зинченко победил "Тоттенхэм" в дерби и нарастил отрыв на вершине АПЛ (видео)

"Канониры" уже на 8 очков оторвались от "Манчестер Сити".

"Арсенал" на выезде обыграл "Тоттенхэм" в матче 20-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Дерби Северного Лондона завершилось со счетом 0:2 .

Оба гола подопечные Микеля Артеты забили в первом тайме. На 14-й минуте "пушкари" вышли вперед с помощью голкипера "шпор" Уго Льориса, который грубо ошибся и выпустил мяч в свои ворота после прострела Букайо Сака.

На 36-й минуте "Арсенал" удвоил свое преимущество. Мартин Эдегор после передачи Сака ударом с дальней дистанции отправил мяч в правый нижний угол.

Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе "канониров" и провел на поле 86 минут, после чего его заменил японский защитник Такехиро Томиясу.

Обзор матча

"Арсенал" продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, набрав 47 очков. Отрыв "пушкарей" от идущего вторым "Манчестер Сити" вырос до 8 баллов. "Тоттенхэм" находится на пятом месте, имея в своем активе 33 пункта.

В следующем туре Зинченко и Ко 22 января примут "Манчестер Юнайтед", а подопечные Антонио Конте 19 января приедут в гости к "Манчестер Сити".

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