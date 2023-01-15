"Арсенал" с Зинченко победил "Тоттенхэм" в дерби и нарастил отрыв на вершине АПЛ (видео)

"Канониры" уже на 8 очков оторвались от "Манчестер Сити".
"Арсенал" на выезде обыграл "Тоттенхэм" в матче 20-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Дерби Северного Лондона завершилось со счетом 0:2.
Оба гола подопечные Микеля Артеты забили в первом тайме. На 14-й минуте "пушкари" вышли вперед с помощью голкипера "шпор" Уго Льориса, который грубо ошибся и выпустил мяч в свои ворота после прострела Букайо Сака.
На 36-й минуте "Арсенал" удвоил свое преимущество. Мартин Эдегор после передачи Сака ударом с дальней дистанции отправил мяч в правый нижний угол.
Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе "канониров" и провел на поле 86 минут, после чего его заменил японский защитник Такехиро Томиясу.
Обзор матча
- "Арсенал" продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, набрав 47 очков. Отрыв "пушкарей" от идущего вторым "Манчестер Сити" вырос до 8 баллов. "Тоттенхэм" находится на пятом месте, имея в своем активе 33 пункта.
- В следующем туре Зинченко и Ко 22 января примут "Манчестер Юнайтед", а подопечные Антонио Конте 19 января приедут в гости к "Манчестер Сити".
Читайте также:
Вышел на поле с флагом Украины: "Челси" под аплодисменты фанатов представил Мудрика (видео)
Побил рекорд Шевченко: трансфер Мудрика стал самым дорогим в истории украинского футбола
"Манчестер Юнайтед" за четыре минуты совершил камбэк и победил "Манчестер Сити" в АПЛ (видео)