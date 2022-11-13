"Арсенал" с Зинченко победой укрепил лидерство в АПЛ, "Челси" потерпел очередное фиаско (видео)

"Канониры" ушли на перерыв с 5-очковым отрывом от "Манчестер Сити".

В рамках 16-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" на выезде обыграл "Вулверхэмптон" ( 0:2 ), а "Челси" в гостях уступил "Ньюкаслу" ( 1:0 ).

Победу над "волками" подопечным Микеля Артеты принес дубль Мартина Эдегора – норвежский полузащитник отличился на 54-й и 75-й минутах.

Украинский защитник "пушкарей" Александр Зинченко вышел в стартовом составе на этот матч и был заменен в компенсированное ко второму тайму время.

Все равно путешествует в своем soul pic.twitter.com/fFkyYuUlaF — Arsenal (@Arsenal) November 12, 2022

Вулверхэмптон – Арсенал: обзор матча

После победы "Арсенал" набрал 37 очков и продолжает лидировать в АПЛ — "канониры" увеличили отрыв от идущего вторым "Манчестер Сити" до 5 пунктов. "Вулверхэмптон" с 10 баллами замыкает таблицу.

В следующем туре, который состоится уже после чемпионата мира в Катаре, Зинченко и Ко 26 декабря будут принимать "Вест Хэм", а "волки" на выезде сыграют с "Эвертоном" еще одного украинца Виталия Миколенко.

Что касается матча "Челси" против "Ньюкасла", то единственный мяч в этой встрече "сороки" забили на 67-й минуте. Автором результативного удара стал Джо Уиллок.

Ньюкасл – Челси: обзор матча

"Челси" не может победить в АПЛ уже пять поединков подряд – команда Грэма Поттера с 21 очком занимает восьмую строчку. "Ньюкасл", напротив, выиграл 5 последних матчей чемпионата и довольно неожиданно идет на третьем месте, имея 30 баллов.

В следующем туре "синие" 27 декабря дома встретятся с "Борнмутом", а подопечные Эдди Хау днем ранее на выезде сыграют против "Лестера".

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