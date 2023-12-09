"Арсенал" с Зинченко проиграл "Астон Вилле" и не сумел вернуть себе лидерство в АПЛ (видео)

Команда Унаи Эмери вслед за "Манчестер Сити" сняла скальп еще и с "канониров".

"Арсенал" украинца Александр Зинченко потерпел поражение от "Астон Виллы" в выездном матче 16-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме завершился со счетом 1:0 .

Победу хозяевам поля принес шотландский полузащитник Джон Макгинн, на 7-й минуте игры расстрелявший ворота "пушкарей" после прострела Леона Бейли.

В общей сложности "Арсенал" больше владел мячом на протяжении матча (61% на 39%) и превзошел "львов" по ожидаемым голам (xG) – 1,51 против 0,49. За весь поединок лондонцы нанесли 11 ударов против 10 у соперника (в створ ворот – 5:3 в пользу "канониров").

В конце матча команда Микеля Артеты могла спастись от поражения. На 90-й минуте Кай Хаверц на дальней штанге затолкал мяч в ворота, однако арбитр отменил гол из-за игры рукой.

Зинченко вышел на поле в стартовом составе и отыграл почти до финального свистка. Лишь на 90+4-й минуте украинского защитника "пушкарей" заменил Рисс Нелсон.

Обзор матча "Астон Вилла" – "Арсенал"

После этого поражения Арсенал (36 очков) остался на втором месте в АПЛ – лондонский клуб отстает от лидера чемпионата "Ливерпуля" на один балл.

"Астон Вилла" (35 пунктов) идет на третьей позиции. Для подопечных Унаи Эмери это 15-я подряд домашняя победа в АПЛ, что является абсолютным рекордом в 149-летней истории клуба. Отметим, что в прошлом туре бирмингемцы победили действующего чемпиона "Манчестер Сити" также со счетом 1:0.

В следующем туре "Арсенал" 17 декабря на своем поле сыграет с "Брайтоном". В этот же день "Астон Вилла" на выезде встретится с "Брентфордом" украинского полузащитника Егора Ярмолюка.

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