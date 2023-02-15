"Арсенал" с Зинченко проиграл "Манчестер Сити" и потерял лидерство в АПЛ

Команда Пепа Гвардиолы вырвала победу во втором тайме и вышла на первое место в чемпионате Англии.

"Арсенал" украинца Александра Зинченко на домашней арене уступил "Манчестер Сити" в перенесенном матче 12-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 1:3 .

Первыми в этом поединке забили "горожане". На 24-й минуте защитник "канониров" Такехиро Томиясу допустил грубую ошибку во время передачи на своего голкипера. Кевин Де Брюйне завладел мячом и перебросил Аарона Ремсдейла.

Подопечные Микеля Артеты отыгрались под занавес первого тайма. На 42-й минуте Букайо Сака хладнокровно реализовал пенальти после того, как Эдерсон сбил Эдди Нкетиа в штрафной площадке гостей.

После перерыва уже "горожане" могли претендовать на пенальти – на 57-й минуте Габриэл фолил против Эрлинга Холанда на левом фланге штрафной. Арбитр сразу назначил 11-метровый, но после подсказки видеоассистента зафиксировал офсайд у норвежского бомбардира.

И все же, на 72-й минуте "Манчестер Сити" снова повел в счете – Джек Грилиш на дальней штанге замкнул передачу от Илкая Гюндогана.

А еще через десять минут подопечные Гвардиолы отправили третий мяч в ворота соперника – Холанд из пределов штрафной пробил в дальний угол после прострела Де Брюйне.

Отметим, что Зинченко вышел в стартовом составе "Арсенала" и провел полный поединок.

После победы "Манчестер Сити" (51 очко) вышел на первое место в АПЛ, опередив "Арсенал" по дополнительным показателям. Правда, "канониры" провели на один матч меньше.

В следующем матче "горожане" на выезде сыграют с "Ноттингемом", а лондонцы приедут в гости к "Астон Вилле". Оба поединка состоятся 18 февраля.

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