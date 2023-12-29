"Арсенал" с Зинченко проиграл "Вест Хэму" и не сумел вернуть себе лидерство в АПЛ (видео)

"Канониры" остались на втором месте и отстают на два очка от "Ливерпуля".

"Арсенал" украинца Александра Зинченко уступил "Вест Хэму" в домашнем матче 19-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Лондонское дерби завершилось со счетом 0:2 .

"Молотобойцы" вышли вперед на 13-й минуте встречи – Зинченко и Габриэл не смогли своевременно выбить мяч в собственной штрафной, а Томаш Соучек расстрелял ворота "пушкарей" после передачи Джеррода Боуэна.

Команда Микеля Артеты пыталась отыграться и несколько раз всерьез угрожала воротам соперника, однако реализовать свои моменты не смогла.

А вот "Вест Хэм" на старте второго тайма неожиданно удвоил свое преимущество в счете – на 55-й минуте Константинос Мавропанос головой пробил под перекладину после подачи с углового.

В конце поединка гости даже могли довести дело до разгрома, но голкипер "канониров" Давид Рая на 90+6-й минуте парировал удар Саида Бенрахма с пенальти.

Отметим, что Зинченко вышел в стартовом составе "Арсенала" и был заменен на 64-й минуте.

Обзор матча "Арсенал" – "Вест Хэм"

К слову, это уже второе поражение "канониров" от "Вест Хэма" в этом сезоне. В ноябре подопечные Артеты вылетели от "молотобойцев" на стадии 1/8 финала Кубка английской лиги – 1:3.

Таким образом, "Арсенал" (40 очков) остался на втором месте в АПЛ – команда Зинченко на два балла отстает от "Ливерпуля", который лидирует. "Вест Хэм" (33 пункта) поднялся на шестую позицию.

В следующем туре "Арсенал" 31 декабря на выезде сыграет с "Фулхэмом", а "Вест Хэм" 2 января примет "Брайтон".

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