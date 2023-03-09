"Арсенал" с Зинченко расписал боевую ничью в Португалии в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (видео)

Лондонский "Арсенал" украинца Александра Зинченко на выезде сыграл вничью с лиссабонским "Спортингом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы – 2:2 .

"Канониры" повели в счете на 22-й минуте – Уильям Салиба ударом головой замкнул подачу с углового.

Отметим, что в моменте с забитым мячом Зинченко боролся в штрафной "львов" и положил руки на соперника, что вызвало недовольство у капитана "Спортинга" Себастьяна Коатеса – украинец вступил в словесную перепалку с уругвайцем, в результате которой оба получили по желтой карточке.

На 34-й минуте хозяева отыгрались – Гонсалу Инасиу забил после навеса с углового.

На старте второго тайма португальская команда уже была впереди – на 55-й минуте отличился Паулиньо.

Однако уже через семь минут подопечные Микеля Артеты выровняли положение – хавбек "Спортинга" Хидемаса Морита срезал мяч в свои ворота после передачи Гранита Джаки.

Сразу после этого Зинченко ушел с поля – украинца заменил Такехиро Томиясу. До финального свистка счет не изменился.

Ответный матч состоится 16 марта в Лондоне. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

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