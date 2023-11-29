"Арсенал" с Зинченко растоптал "Ланс" и с первого места вышел в плей-офф Лиги чемпионов (видео)

"Канониры" не оставили сопернику из Франции никаких шансов.

"Арсенал" Александра Зинченко разгромил "Ланс" в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок в Лондоне завершился со счетом 6:0 .

Еще в первом тайме подопечные Микеля Артеты забили пять голов в ворота французского клуба. Отмечались Кай Гаверц, Габриэл Жезус, Букайо Сака, Габриэл Мартинелли и Мартин Эдегор.

Во втором тайме "пушкари" отгрузили сопернику еще один мяч – на 86-й минуте пенальти реализовал Жоржинью.

Зинченко вышел в стартовом составе лондонского клуба и провел на поле первый тайм. В перерыве украинца заменил Якуб Кивер.

Обзор матча

Добавим, что в другом матче пятого тура этой группы испанская "Севилья" дома проиграла нидерландскому ПСВ (2:3).

Победа над "Лансом" обеспечила "Арсеналу" первое место в группе и выход в плей-офф Лиги чемпионов – "канониры" имеют 12 очков после пяти поединков.

Также путевку в 1/8 финала ЛЧ гарантировал себе ПСВ (8 баллов), который занял вторую позицию.

"Ланс" (5 очков) и "Севилья" (2 пункта) в последнем туре определят, кто финиширует на третьей строчке и попадет в плей-офф Лиги Европы.

В матчах заключительного тура 12 декабря "Арсенал" на выезде встретится с ПСВ, а "Ланс" будет принимать "Севилью".

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