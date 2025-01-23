"Арсенал" с Зинченко разбил "Динамо" Загреб в Лиге чемпионов (видео)

"Арсенал" разгромил загребское "Динамо" в домашнем матче седьмого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 3:0 .

"Канониры" открыли счет уже на 2-й минуте встречи – отличился Деклан Райс.

Во втором тайме подопечные Микеля Артеты развили свое преимущество. На 66-й минуте забил Кай Хаверц, а точку в этом поединке на 90+1-й минуте поставил Мартин Эдегор.

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко вышел в стартовом составе и провел на поле 74 минуты, после чего его заменил Киран Тирни.

Обзор матча "Арсенал" – "Динамо" Загреб

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После этой победы "Арсенал" (16 очков) занимает третье место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов и уже точно сыграет в плей-офф. "Динамо" Загреб (8 баллов) идет на 26-й позиции и перед последним туром сохраняет шансы на плей-офф.

В заключительном туре основного раунда самого престижного еврокубка "Арсенал" на выезде будет противостоять "Жироне", а "Динамо" Загреб примет "Милан". Матчи состоятся 29 января.

Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где должны сыграть против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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