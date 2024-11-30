"Арсенал" с Зинченко разбил "Вест Хэм" в сверхрезультативном матче АПЛ (видео)

"Канониры" поднялись на вторую строчку в чемпионате Англии.

"Арсенал" разгромил "Вест Хэм" в гостевом матче 13-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Лондонское дерби завершилось со счетом 2:5 в пользу "пушкарей".

Первый тайм противостояния получился очень богатым забитыми мячами. В часовой отрезок с 10-й по 36-ю минуту "Арсенал" четырежды поразил ворота соперника: отличились Габриэл, Леандро Троссард, Мартин Эдегор и Кай Хаверц.

Еще до перерыва "молотобойцы" ответили своими двумя голами, авторами которых стали Аарон Уан-Биссака и Эмерсон.

Но в компенсированное к первому тайму время, на 45+5-й минуте, Букайо Сака реализовал пенальти и вернул "канонирам" разгромное преимущество.

Во втором тайме голов забито не было. Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко вышел на поле на 56-й минуте, заменив Риккардо Калафиори.

Обзор матча "Вест Хэм" – "Арсенал"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Арсенал" (25 очков) вышел на второе место в АПЛ. Команда Микеля Артеты теперь на 6 баллов отстает от лидера "Ливерпуля", который имеет матч в запасе. "Вест Хэм" (15 пунктов) находится на 14-й позиции.

В следующем туре АПЛ "канониры" 4 декабря примут "Манчестер Юнайтед", а "молотобойцы" днем ранее в гостях сразятся с "Лестером".

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