"Арсенал" с Зинченко разгромно проиграл "Манчестер Сити" и отдалился от чемпионского титула АПЛ

Команда Хосепа Гвардиолы на своем поле уверенно разобралась с "канонирами".

"Манчестер Сити" разбил "Арсенал" в центральном матче 33-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 4:1 .

"Горожане" вышли вперед уже в дебюте встречи. На 7-й минуте Кевин Де Брюйне протянул мяч после паса Эрлинга Холанда и попал точно ближний угол ворот "пушкарей".

В компенсированное к первому тайму время подопечные Хосепа Гвардиолы удвоили свое преимущество. Джон Стоунс на дальней штанге головой замкнул навес от Де Брюйне.

После перерыва манчестерский клуб сделал счет разгромным. На 54-й минуте Де Брюйне оформил дубль с передачи Холанда.

"Канониры" сократили отставание только в конце матча. На 86-й минуте Роб Холдинг отличился после ассиста Леандро Троссарда. Однако на большее лондонцы уже не сподобились.

А вот подопечные Гвардиолы забили в четвертый раз. На 90+5-й минуте точку в этой игре поставил Холанд, который наконец-то забил и сам.

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко вышел в стартовом составе и провел полный поединок.

Отметим, что в матче первого круга, который состоялся 15 февраля в Лондоне, "Арсенал" с украинцем Александром Зинченко в составе проиграл "небесно-голубым" со счетом 1:3 .

После этого матча "Манчестер Сити" (73 очка) вплотную приблизился к "Арсеналу" (75 баллов) в турнирной таблице АПЛ. "Небесно-голубые" занимают второе место, но имеют две игры в запасе.

В следующем туре "горожане" 30 апреля на выезде сыграют против "Фулхэма", а команда Микеля Артеты 2 мая примет "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика.

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