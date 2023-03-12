"Арсенал" с Зинченко разгромной победой продолжил поход за чемпионством, МЮ потерял очки

В матчах 27-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" на выезде разгромил "Фулхэм" ( 0:3 ), а "Манчестер Юнайтед" дома сыграл вничью с "Саутгемптоном" ( 0:0 ).

Все три гола команда Микеля Артеты забила в первом тайме. На 21-й минуте после подачи с углового точный удар головой нанес бразильский защитник Габриэл.

Через несколько минут перед этим также мог отличиться Габриэл Мартинелли – от защитника "дачников" Энтони Робинсона мяч залетел в ворота после сейва голкипера хозяев Бернда Лено. Однако после просмотра видеоповтора гол был отменен из-за офсайда у Мартинелли.

На 26-й минуте Мартинелли забил уже по правилам, головой замкнув навес от Леандро Троссарда. А в компенсированное к первому тайму время после передачи Троссарда до разгромного счет довел Мартин Эдегор.

Украинский защитник "пушкарей" Александр Зинченко вышел в стартовом составе и провел на поле 72 минуты, после чего его заменил Киран Тирни.

"Арсенал" (66 очков) лидирует в АПЛ, опережая "Манчестер Сити" на пять баллов. "Фулхэм" (39 пунктов) размещается на восьмой позиции.

В следующем туре Зинченко и Ко 19 марта примут "Кристал Пэлас", а "дачники" 1 апреля на выезде сыграют против "Борнмута"

В параллельной встрече "Манчестер Юнайтед" не смог распечатать ворота аутсайдера лиги – "Саутгемптона".

Стоит отметить, что больше тайма "красные дьяволы" играли в меньшинстве – на 34-й минуте прямую красную карточку получил Каземиро.

"Манчестер Юнайтед" (50 очков) занимает третье место в АПЛ. "Саутгемптон" (22 балла) замыкает турнирную таблицу.

В следующем матче чемпионата "манкунианцы" 2 апреля на выезде сыграют с "Ньюкаслом". В свою очередь, "святые" 15 марта примут "Брентфорд".

Читайте также:

"Манчестер Сити" благодаря Холанду вырвал непростую победу и приблизился к "Арсеналу" в АПЛ (видео)

Дебютный ассист Мудрика помог "Челси" второй раз подряд выиграть в АПЛ, успех "Эвертона" Миколенко

"Ливерпуль" после 7:0 с "Манчестер Юнайтед" потерпел сенсационное фиаско от команды украинца в АПЛ