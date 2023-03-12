"Арсенал" с Зинченко разгромной победой продолжил поход за чемпионством, МЮ потерял очки

"Канониры" опережают "Манчестер Сити" на пять очков.
В матчах 27-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" на выезде разгромил "Фулхэм" (0:3), а "Манчестер Юнайтед" дома сыграл вничью с "Саутгемптоном" (0:0).
Все три гола команда Микеля Артеты забила в первом тайме. На 21-й минуте после подачи с углового точный удар головой нанес бразильский защитник Габриэл.
Через несколько минут перед этим также мог отличиться Габриэл Мартинелли – от защитника "дачников" Энтони Робинсона мяч залетел в ворота после сейва голкипера хозяев Бернда Лено. Однако после просмотра видеоповтора гол был отменен из-за офсайда у Мартинелли.
На 26-й минуте Мартинелли забил уже по правилам, головой замкнув навес от Леандро Троссарда. А в компенсированное к первому тайму время после передачи Троссарда до разгромного счет довел Мартин Эдегор.
Украинский защитник "пушкарей" Александр Зинченко вышел в стартовом составе и провел на поле 72 минуты, после чего его заменил Киран Тирни.
- "Арсенал" (66 очков) лидирует в АПЛ, опережая "Манчестер Сити" на пять баллов. "Фулхэм" (39 пунктов) размещается на восьмой позиции.
- В следующем туре Зинченко и Ко 19 марта примут "Кристал Пэлас", а "дачники" 1 апреля на выезде сыграют против "Борнмута"
В параллельной встрече "Манчестер Юнайтед" не смог распечатать ворота аутсайдера лиги – "Саутгемптона".
Стоит отметить, что больше тайма "красные дьяволы" играли в меньшинстве – на 34-й минуте прямую красную карточку получил Каземиро.
- "Манчестер Юнайтед" (50 очков) занимает третье место в АПЛ. "Саутгемптон" (22 балла) замыкает турнирную таблицу.
- В следующем матче чемпионата "манкунианцы" 2 апреля на выезде сыграют с "Ньюкаслом". В свою очередь, "святые" 15 марта примут "Брентфорд".
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