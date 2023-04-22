"Арсенал" с Зинченко споткнулся в игре с аутсайдером АПЛ – "канониры" совершили мегакамбэк (видео)

Лондонцы спаслись от сенсационного поражения, забив два мяча на последних минутах.

"Арсенал" украинца Александра Зинченко сыграл вничью с "Саутгемптоном" в домашнем матче 32-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 3:3 .

Гости открыли счет уже на первой минуте, когда Карлос Алькарас точно пробил в угол ворот "пушкарей" после неточной передачи голкипера "Арсенала" Аарона Ремсдейла.

На 14-й минуте "святые" удвоили свое преимущество – Алькарас ассистировал бывшему игроку "канониров" Тео Уолкотту.

На 20-й минуте хозяева сократили отставание усилиями Габриэла Мартинелли.

Однако после перерыва "Саутгемптон" в третий раз поразил ворота лондонского клуба. На 66-й минуте точный удар после розыгрыша углового нанес Дуе Чалета-Цар.

Подопечные Микеля Артеты спаслись от поражения в конце встречи. На 88-й минуте забил Мартин Эдегор, а на 90-й ничью "канонирам" принес Букайо Сака.

Отметим, что Зинченко вышел на поле в стартовом составе и провел на поле 72 минуты, после чего украинца заменил Эдди Нкетиа. В компенсированное к первому тайму время Александр заработал желтую карточку.

Обзор матча

Арсенал (75 очков) продолжает лидировать в АПЛ. Преимущество "пушкарей" над "Манчестер Сити", имеющим две игры в запасе, составляет пять баллов. "Саутгемптон" (24 пункта) идет на последней позиции.

В следующем туре Зинченко и Ко 26 апреля на выезде сразятся с "Манчестер Сити". В свою очередь, "святые" 27 апреля примут "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного.

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