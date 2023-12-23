"Арсенал" с Зинченко сыграл вничью с "Ливерпулем" и сохранил лидерство в АПЛ (видео)

"Мерсисайдцы" и "канониры" не определили сильнейшего, обменявшись голами в первом тайме.

"Арсенал" украинского футболиста Александра Зинченко разошелся ничьей с "Ливерпулем" в центральном матче 18-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 1:1 .

"Канониры" вышли вперед в самом начале игры. Уже на 4-й минуте бразильский защитник Габриэл ударом головой замкнул подачу со штрафного от Мартина Эдегора.

"Мерсисайдцы" ответили на 29-й минуте. Мохамед Салах прошел Зинченко на правом фланге атаки и пробил в ближний угол.

Во втором тайме команды играли на встречных курсах и пытались вырвать победу. Ближе к этому был "Ливерпуль". На 72-й минуте команда Юргена Клоппа убежала в быструю контратаку, которую ударом в перекладину завершил Трент Александер-Арнольд.

Отметим, что Зинченко вышел в стартовом составе "пушкарей" и провел полный матч.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Арсенал"

Будет добавлен в скором времени.

Ничейный результат позволил "Арсеналу" (40 очков) остаться на первом месте в турнирной таблице АПЛ. "Ливерпуль" (39 баллов) поднялся на вторую позицию и опережает "Астон Виллу" (39 пунктов) по дополнительным показателям.

В следующем туре "Арсенал" 28 декабря примет "Вест Хэм", а "Ливерпуль" 26 декабря на выезде будет противостоять "Бернли".

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