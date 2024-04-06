"Арсенал" с Зинченко уничтожил команду экс-тренера "Шахтера" и захватил лидерство в АПЛ (видео)

"Арсенал" украинца Александра Зинченко на выезде разгромил "Брайтон" в матче 32-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок завершился со счетом 0:3 .

Подопечные Микеля Артеты вышли вперед на 33-й минуте – пенальти реализовал Букайо Сака.

После перерыва лондонский клуб развил свое преимущество. На 62-й минуте Кай Хаверц ударом в касание замкнул прострел Жоржиньо на ближнюю штангу.

В конце встречи "канониры" в третий раз поразили ворота команды экс-тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби. На 86-й минуте Леандро Троссард перебросил вратаря, получив передачу от Хаверца.

Зинченко во второй раз подряд вышел в стартовом составе "Арсенала" и провел на поле 71 минуту, после чего его заменил Такехиро Томиясу.

Обзор матча "Брайтон" – "Арсенал"

Будет добавлен в скором времени.

Эта победа позволила "Арсеналу" (71 очко) выйти на первое место в АПЛ. "Канониры" на один балл опережают "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", но "мерсисайдцы" имеют матч в запасе. В воскресенье, 7 апреля, команда Юргена Клоппа на выезде сыграет с "Манчестер Юнайтед".

"Брайтон" занимает десятую позицию в чемпионате Англии, имея в своем активе 43 зачетных пункта.

В следующем туре "пушкари" 14 апреля примут "Астон Виллу", а "чайки" днем ранее в гостях встретятся с "Бернли".

Добавим, что во вторник, 9 апреля, "Арсенал" примет мюнхенскую "Баварию" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

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