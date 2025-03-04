"Арсенал" с Зинченко уничтожил ПСВ, почти гарантировав выход в 1/4 финала Лиги чемпионов (видео)

"Арсенал" на выезде разгромил ПСВ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Филипс" в Эйндховене завершился со счетом 1:7 .

В первом тайме "канониры" трижды поразили ворота соперника: отличились Юрьен Тимбер, Итан Нванери и Микель Мерино. Хозяева перед самым перерывом ответили голом Ноа Ланга с пенальти.

Во второй половине встречи команда Микеля Артеты продолжила устраивать избиение нидерландскому коллективу. Дубль оформил Мартин Эдегор, еще по разу забили Леандро Троссард и Риккардо Калафиори.

Украинский футболист "Арсенала" Александр Зинченко начал матч в запасе и вышел на поле на 71-й минуте при счете 1:5 в пользу "пушкарей", заменив Томаса Парти.

Обзор матча ПСВ – "Арсенал"

Будет добавлен в скором времени.

Ответный матч между "Арсеналом" и ПСВ состоится в среду, 12 марта, в Лондоне.

Победитель пары ПСВ – "Арсенал" в 1/4 финала Лиги чемпионов сразится с триумфатором противостояния между мадридскими "Реалом" и "Атлетико".

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