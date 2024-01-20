"Арсенал" с Зинченко уничтожил соперника и прервал трехматчевую безвыигрышную серию в АПЛ (видео)

"Канониры" разнесли "Кристал Пэлас" и поднялись на третье место в чемпионате Англии.

"Арсенал" украинца Александра Зинченко разгромил "Кристал Пэлас" в домашнем матче 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 5:0 .

Подопечные Микеля Артеты вышли вперед на 11-й минуте – бразильский защитник Габриэл забил головой после подачи Деклана Райса с углового.

На 37-й минуте "канониры" укрепили свое преимущество – Букайо Сака выполнил навес с углового, а Габриэл головой отправил мяч в угол. Правда, автогол записали на вратаря "орлов" Дина Хендерсона.

После перерыва "пушкари" сделали счет разгромным. На 59-й минуте Леандро Троссард нанес точный удар, ассистировал ему Габриэл Жезус.

Точку в этом поединке поставил Габриэл Мартинелли – бразилец вышел на замену во втором тайме и оформил дубль, забив на 90+4-й и 90+5-й минутах.

Зинченко вышел в стартовом составе "Арсенала" и отыграл полный матч.

Обзор матча "Арсенал" – "Кристал Пэлас"

Таким образом, "канониры" прервали свою трехматчевую безвыигрышную серию в АПЛ. Команда Артеты с 43 очками вышла на третье место. Впереди идут только "Ливерпуль" (45 баллов) и "Манчестер Сити" (43 пункта), которые сыграли на один матч меньше. "Кристал Пэлас" (21 очко) находится на 14-й позиции.

В следующем туре "Арсенал" 30 января на выезде сыграет против "Ноттингема". В тот же день "Кристал Пэлас" примет "Шеффилд Юнайтед".

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