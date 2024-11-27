"Арсенал" с Зинченко уничтожил "Спортинг" в матче Лиги чемпионов (видео)

Украинец вышел на поле во втором тайме.

"Арсенал" разгромил "Спортинг" в матче пятого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Жозе Алвеладе" в Лиссабоне завершилась со счетом 1:5 .

Еще в первом тайме команда Микеля Артеты обеспечила себе комфортный гандикап благодаря голам Габриэла Мартинелли, Кая Хаверца и Габриэла.

На старте второго тайма португальский клуб сократил отставание усилиями Гонсалу Инасиу, но на это "канониры" ответили своими двумя голами – отличились Букайо Сака и Леандро Троссард.

Украинский защитник "пушкарей" Александр Зинченко вышел на поле на 78-й минуте, заменив Риккардо Калафиори.

Обзор матча "Спортинг" – "Арсенал"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе Арсенал с 10 очками поднялся на седьмую позицию в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. "Спортинг" также имеет в своем активе 10 баллов и находится на восьмом месте.

В следующем туре самого престижного еврокубка "Арсенал" 11 декабря примет "Монако", а "Спортинг" днем ранее на выезде сразится с "Брюгге".

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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