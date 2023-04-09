"Арсенал" с Зинченко упустил победу над "Ливерпулем", усложнив себе борьбу за чемпионство

"Мерсисайдцы" и "канониры" не определили сильнейшего в напряженном противостоянии.

"Арсенал" украинца Александра Зинченко на выезде сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче 30-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на "Энфилде" закончился со счетом 2:2 .

Команда Микеля Артеты вышла вперед на старте игры. На 8-й минуте Габриэл Мартинелли подхватил отскок от Вирджила Ван Дейка и протолкнул мяч мимо Алиссона.

На 28-й минуте "канониры" укрепили свое преимущество – Мартинелли выполнил подачу с левого фланга, а Габриэл Жезус ударом головой переправил мяч в сетку.

Перед перерывом подопечные Юргена Клоппа сократили отставание – после красивой комбинации Мохамед Салах замкнул прострел на дальней штанге ворот лондонцев.

Второй тайм прошел при доминировании мерсисайдского клуба. На 52-й минуте "Ливерпуль" не использовал отличный шанс сравнять счет. Защитник "Арсенала" Роб Холдинг задел ногу Диогу Жоты в собственной штрафной, после чего арбитр назначил пенальти. Однако Салах промахнулся с 11-метровой отметки, пробив мимо левой штанги.

"Арсеналу" благодаря прекрасной игре вратаря Аарона Ремсдейла удавалось удерживать победный счет до конца поединка, но все же на 87-й минуте "Ливерпуль" вырвал ничью – Роберто Фирмино головой замкнул навес Трента Александра-Арнольда, который перед этим на фланге прошел Зинченко.

Отметим, что украинец провел на поле почти полный матч – за минуту до конца основного времени его заменил Киран Тирни.

"Арсенал" (73 очка) продолжает лидировать в АПЛ, опережая ближайшего преследователя – "Манчестер Сити" – на шесть очков. Однако "горожане" имеют одну игру в запасе. "Ливерпуль" (44 балла) занимает восьмую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре "канониры" 16 апреля на выезде сыграют против "Вест Хэма", а "мерсисайдцы" 17 апреля в гостях померяются силами с "Лидсом".

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