"Арсенал" с Зинченко уступил "Астон Вилле" и не сумел вернуть себе лидерство в АПЛ (видео)

"Арсенал" украинца Александра Зинченко на своем поле потерпел поражение от "Астон Виллы" в центральном матче 33-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 0:2 .

Оба гола команда Унаи Эмери забила в конце встречи. На 84-й минуте отличился Леон Бейли, а через три минуты преимущество "львов" укрепил Олли Уоткинс.

Подопечные Микеля Артеты ничем ответить не сумели. Зинченко вышел в стартовом составе "канниров" и отыграл 87 минут, после чего его заменил Эдди Нкетиа.

Обзор матча "Арсенал" – "Астон Вилла"

Будет добавлен в скором времени.

По итогам этого тура "Арсенал" (71 очко) потерял лидерство в АПЛ. "Пушкари" опустились на вторую позицию и по дополнительным показателям опережают идущий третьим "Ливерпуль". На первое место поднялся "Манчестер Сити" (73 пункта). "Астон Вилла" (63 очка) замыкает топ-4.

В следующем туре АПЛ "канониры" 20 апреля на выезде встретятся с "Вулверхэмптоном". Днем позже "Астон Вилла" примет "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного.

Подписывайтесь на каналы TSN.ua в Telegram и Viber, а также страницы TSN.ua и ТСН Проспорт в Facebook.

Читайте также:

На радость конкурентам в борьбе за титул: "Ливерпуль" потерпел сенсационное поражение в АПЛ (видео)

"Борнмут" с Забарным сыграл в результативную ничью против "Манчестер Юнайтед" в АПЛ (видео)

"Манчестер Сити" разбил "Лутон" и поднялся на первое место в АПЛ (видео)