"Арсенал" с Зинченко уступил "Ньюкаслу" и продлил свою безвыигрышную серию в АПЛ (видео)

Украинец вышел за замену на 61-й минуте.

"Арсенал" украинца Александра Зинченко на выезде потерпел поражение от "Ньюкасла" в матче 10-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сент-Джеймс Парк" в Ньюкасле завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол "сороки" забили в первом тайме. На 12-й минуте встречи Александер Исак в центре штрафной площадки ударом головой замкнул подачу Энтони Гордона с правого фланга.

Зинченко начал поединок на скамейке для запасных и вышел на поле на 61-й минуте, заменив Микеля Мерино.

Обзор матча "Ньюкасл" – "Арсенал"

Таким образом, безвыигрышная серия "канониров" в АПЛ продлилась до трех матчей. До этого подопечные Микеля Артеты уступили "Борнмуту" (0:2) и сыграли вничью с "Ливерпулем" (2:2).

После этого поражения "Арсенал" (18 очков) занимает третье место в чемпионате Англии. "Ньюкасл" (15 баллов) поднялся на восьмую позицию.

В следующем туре АПЛ "пушкари" 10 ноября на выезде сыграют против "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика, а подопечные Эдди Хау в тот же день в гостях сразятся с "Ноттингемом".

Читайте также:

Манчестер Юнайтед – Челси: где смотреть и ставки букмекеров на матч АПЛ

"Арсенал" с Зинченко одержал разгромную победу и вышел в четвертьфинал Кубка лиги (видео)

"Челси" с Мудриком проиграл "Ньюкаслу" и вылетел из Кубка английской лиги (видео)