"Арсенал" с Зинченко уверенно обыграл "Лутон" и вышел на первое место в АПЛ (видео)

"Канониры" обошли в таблице "Ливерпуль", который имеет матч в запасе.

"Арсенал" украинца Александра Зинченко на своем поле одержал победу над "Лутоном" в матче 31-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок в Лондоне завершился со счетом 2:0 .

Оба гола команда Микеля Артеты забила в первом тайме. На 24-й минуте счет в игре открыл Мартин Эдегор, воспользовавшись передачей Кая Хаверца.

Перед перерывом "канониры" удвоили свое преимущество. На 44-й минуте автоголом отличился защитник гостей Даики Хасиока.

Зинченко вышел в стартовом составе лондонцев и провел на поле 74 минуты, после чего его заменил Такехиро Томиясу.

27-летний украинец впервые за два месяца попал в стартовый состав "пушкарей". До этого последний раз Зинченко выходил на поле с первых минут в составе "Арсенала" на матч с "Ливерпулем" 4 февраля. С тех пор он пропустил больше месяца из-за травмы икроножной мышцы, а затем появлялся только на замену.

В этом сезоне в активе Зинченко 23 матча за "канониров" в АПЛ, один гол и два ассиста.

Обзор матча "Арсенал" – "Лутон"

Будет добавлен в скором времени.

Победа позволила "Арсеналу" (68 очков) подняться на первое место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Артеты на один балл опережают "Ливерпуль", который имеет матч в запасе.

"Лутон" (22 пункта) остается в зоне вылета на 18-й позиции. От спасительной 17-й ступеньки дебютанта элитного дивизиона отделяют три очка.

В следующем туре "Арсенал" 6 апреля на выезде сыграет с "Брайтоном". В этот же день "Лутон" примет "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного.

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