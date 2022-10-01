"Арсенал" с Зинченко уверенно обыграл "Тоттенхэм" и укрепил свое лидерство в АПЛ

В субботу, 1 октября, в рамках девятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) встречались "Арсенал" украинца Александра Зинченко и "Тоттенхэм".

"Арсенал" одержал победу над "Тоттенхэмом" в стартовом матче 9-го тура английской Премьер-лиги. Северолондонское дерби на "Эмирейтс Стэдиум" завершилось со счетом 3:1 .

"Канониры" вышли вперед на 20-й минуте, когда классным ударом из-за пределов штрафной отличился Томас Партей.

На 31-й минуте "шпоры" отыгрались - Харри Кейн хладнокровно реализовал пенальти ударом по центру ворот.

А вот во втором тайме забивали только хозяева. На 49-й минуте мяч в сетку затолкал Габриэл Жезус. На 62-й минуте гости остались в меньшинстве - Эмерсон грубо сфолил и получил прямую красную карточку.

Подопечные Микеля Артеты быстро воспользовались численным преимуществом - после отличной комбинации на 67-й минуте Гранит Джака отправил третий мяч в ворота "Тоттенхэма".

Отметим, что украинец Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 73-й минуте встречи.

"Арсенал" с 21 баллом закрепился на вершине турнирной таблицы АПЛ. "Пушкари" уж точно не потеряют лидерство по итогам этого тура. "Тоттенхэм" остался на третьем месте с 17 очками.

В следующем туре "канониры" 9 октября будут принимать "Ливерпуль", а "шпоры" днем ранее поедут в гости к "Брайтону".

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