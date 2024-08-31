"Арсенал" с Зинченко в меньшинстве понес первую потерю очков в сезоне АПЛ

"Арсенал" украинца Александра Зинченко сыграл вничью с "Брайтоном" в стартовом матче 3-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 1:1 .

"Канониры" вышли вперед на 38-й минуте встречи – Кай Хаверц забил гол после передачи от Букайо Саки.

На старте второго тайма команда Микеля Артеты осталась в меньшинстве – на 49-й минуте Деклан Райс получил вторую желтую карточку за затяжку времени и был удален с поля.

"Чайки" воспользовались численным преимуществом и на 58-й минуте сравняли счет – отличился Жуан Педро. Больше голов в этом противостоянии болельщики не увидели.

Отметим, что Зинченко вышел на поле со скамейки запасных на 80-й минуте, заменив Юрьена Тимбера.

Для "Арсенала" и "Брайтона" это первая потеря очков в нынешнем розыгрыше АПЛ. Обе команды имеют по 7 очков и возглавляют турнирную таблицу.

В следующем туре "канониры" 15 сентября на выезде сразятся в дерби с "Тоттенхэмом", а "чайки" днем ранее примут "Ипсвич".

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