"Арсенал" с Зинченко в серии пенальти одолел "Порту" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов (видео)

Команда Микеля Артеты прорвалась в следующую стадию еврокубка в сверхсложном противостоянии с "драконами".

"Арсенал" украинца Александра Зинченко обыграл "Порту" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Основное и дополнительное время поединка на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершилось со счетом 1:0 , а в серии пенальти также торжествовали "канониры" – 4:2 .

В первой встрече "Арсенал" без Зинченко на выезде сенсационно проиграл "Порту" со счетом 0:1, поэтому в ответном матче подопечным Микеля Артеты необходимо было наверстывать упущенное.

В конце первого тайма "пушкарям" удалось забить и таким образом сравнять счет в двухматчевой дуэли – на 41-й минуте Леандро Троссард с левого фланга штрафной идеально пробил в дальний угол после передачи Мартина Эдегора.

Больше голов в основное время забито не было, поэтому игра перешла в экстра-таймы, где команды также не смогли поразить ворота друг друга.

Таким образом, судьба путевки в четвертьфинал определялась в серии послематчевых пенальти. За "канониров" 11-метровые удары реализовали Эдегор, Кай Хаверц, Букайо Сака и Деклан Райс, что обеспечило лондонской команде победу. "Драконы" не реализовали два из четырех пенальти – промахнулись с отметки Венделл и Галено.

Отметим, что Зинченко начал матч на скамейке для запасных и вышел на поле перед началом второго экстра-тайма.

Обзор матча "Арсенал" – "Порту"

Будет добавлен в скором времени.

Напомним, жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на пятницу, 15 марта.

Финал Лиги чемпионов-2023/24 состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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