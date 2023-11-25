"Арсенал" с Зинченко выцарапал победу над командой Ярмолюка и единолично возглавил АПЛ (видео)

Оба украинца вышли в стартовых составах своих клубов.

"Арсенал" Александра Зинченко на выезде одолел "Брентфорд" Егора Ярмолюка в матче 13-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Украинское дерби на туманном Альбионе завершилось со счетом 0:1 в пользу "канониров".

Единственный гол в этом противостоянии был забит в конце второго тайма. На 88-й минуте победный удар нанес Кай Хаверц, которому ассистировал Букайо Сака.

Добавим, что в первом тайме "пушкари" также поражали ворота соперника, однако гол Леандро Троссарда на 42-й минуте был отменен из-за офсайда после вмешательства VAR.

Отметим, что оба украинских футболиста вышли на игру в стартовых составах. Зинченко отыграл полный поединок за "Арсенал", а Ярмолюк впервые в карьере появился в основе "Брентфорда" на матч АПЛ и провел на поле 72 минуты.

На 77-й минуте Зинченко спас "Арсенал" от пропущенного гола, в падении выбив мяч почти с линии своих ворот.

Обзор матча "Брентфорд" – "Арсенал"

Эта победа позволила команде Микеля Артеты (30 очков) выйти на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, обойдя "Манчестер Сити" (29 баллов) и "Ливерпуль" (28 пунктов). "Брентфорд" занимает 11-ю позицию, имея 16 очков в своем активе.

В следующем туре АПЛ "канониры" примут "Вулверхэмптон", а "пчелы" дома сыграют против "Лутона". Оба матча состоятся 2 декабря.

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