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"Арсенал" с Зинченко выиграл третий матч подряд и возглавил АПЛ, фанаты "канониров" снова спели об украинце

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"Арсенал" с Зинченко выиграл третий матч подряд и возглавил АПЛ, фанаты "канониров" снова спели об украинце

Фото: twitter.com/arsenal

Лондонский "Арсенал" разгромил "Борнмут" в гостевом поединке 3-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась уверенной победой "пушкарей" со счетом 0:3.

Еще в начале игры дублем отличился Мартин Эдегор. Во втором тайме подопечные Микеля Артеты забили третий мяч - результативным ударом отличился Уильям Салиба.

Могли "канониры" увеличить свое преимущество и до четырех голов, но мяч Габриэла Жезуса был отменен после просмотра видеоповтора (VAR).

Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Арсенала" на позиции левого защитника и отыграл весь матч. Более того, болельщики "канониров" спели персональный хит в адрес украинского футболиста.

Для "Арсенала" это третья победа подряд на старте нового сезона АПЛ. Ранее "канониры" победили "Кристалл Пэлас" (0:2) и "Лестер" (4:2).

  • Таким образом, "Арсенал" с 9 очками захватил лидерство в турнирной таблице АПЛ. "Борнмут" имеет в своем активе 3 балла и занимает 14-ю позицию.
  • В следующем туре "пушкари" будут принимать "Фулхэм", а "вишни" на выезде встретятся с "Ливерпулем". Оба поединка пройдут 27 августа.

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