"Арсенал" с Зинченко выиграл третий матч подряд и возглавил АПЛ, фанаты "канониров" снова спели об украинце

Встреча завершилась уверенной победой "пушкарей" со счетом 0:3 .

Еще в начале игры дублем отличился Мартин Эдегор. Во втором тайме подопечные Микеля Артеты забили третий мяч - результативным ударом отличился Уильям Салиба.

Могли "канониры" увеличить свое преимущество и до четырех голов, но мяч Габриэла Жезуса был отменен после просмотра видеоповтора (VAR).

Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Арсенала" на позиции левого защитника и отыграл весь матч. Более того, болельщики "канониров" спели персональный хит в адрес украинского футболиста.

Zinchenko, oh! Все равно путешествует в свой суп…



Just getting warmed up the Vitality! #BOUARS pic.twitter.com/dOIIii8YoA — Arsenal (@Arsenal) August 20, 2022

Для "Арсенала" это третья победа подряд на старте нового сезона АПЛ. Ранее "канониры" победили "Кристалл Пэлас" (0:2) и "Лестер" (4:2).

Таким образом, "Арсенал" с 9 очками захватил лидерство в турнирной таблице АПЛ. "Борнмут" имеет в своем активе 3 балла и занимает 14-ю позицию.

В следующем туре "пушкари" будут принимать "Фулхэм", а "вишни" на выезде встретятся с "Ливерпулем". Оба поединка пройдут 27 августа.

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