"Арсенал" с Зинченко вырвал победу над "Манчестер Сити" в центральном матче 8-го тура АПЛ (видео)

Поздний гол Мартинелли принес "канонирам" успех в сложной игре против команды Хосепа Гвардиолы.

"Арсенал" украинца Александра Зинченко обыграл "Манчестер Сити" в центральном матче 8-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече подопечные Микеля Артеты забили в конце второго тайма. На 86-й минуте Габриэл Мартинелли ударом из-за пределов штрафной рикошетом от защитника "горожан" Нейтана Аке отправил мяч в ворота Эдерсона.

Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл 75 минут, после чего его заменил Такехиро Томиясу.

Обзор матча

После этой победы "Арсенал" (20 очков) вышел на второе место в АПЛ и уступает лидеру "Тоттенхэму" только по дополнительным показателям. "Манчестер Сити" (18 баллов) опустился на третью позицию.

В следующем туре чемпионата Англии 21 октября "пушкари" на выезде сыграют против "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика, а команда Хосепа Гвардиолы будет принимать "Брайтон" экс-тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

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