"Арсенал" с Зинченко ярко победил команду экс-тренера "Шахтера" и увеличил отрыв на вершине АПЛ

"Канониры" завершили год с 7-очковым гандикапом над "Манчестер Сити".

Лондонский "Арсенал" украинца Александра Зинченко обыграл "Брайтон" в выездном матче 18-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 2:4 .

В первом тайме команда Микеля Артеты дважды поразила ворота соперника – уже на 2-й минуте отличился Букайо Сака, а на 39-й гол забил Мартин Эдегор.

Сразу после перерыва Эдди Нкетиа довел дело до разгрома. На 65-й минуте подопечные бывшего главного тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби отквитали один мяч усилиями Каору Митомы. Однако Габриэл Мартинелли быстро вернул "канонирам" преимущество в три мяча.

Окончательный счет в этой встрече на 77-й минуте установил нападающий "Брайтона" Эван Фергюсон. На 89-й минуте хозяева могли забить и третий мяч в ворота "пушкарей", но после просмотра VAR арбитр отменил гол Митомы из-за офсайда.

Отметим, что Зинченко вышел на поле в стартовом составе и провел 60 минут, после чего его заменил Киран Тирни. Результативными действиями украинец не отличился.

"Арсенал" (43 балла) продолжает лидировать в АПЛ. Лондонцы увеличили отрыв от идущего вторым "Манчестер Сити" до 7 очков. "Брайтон" с 24 пунктами располагается на восьмой строчке.

В следующем туре Зинченко и Ко 3 января примут "Ньюкасл", а подопечные Де Дзерби в тот же день на выезде встретятся с "Эвертоном" другого нашего соотечественника Виталия Миколенко.

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