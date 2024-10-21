Арсенал – Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 22 октября, донецкий "Шахтер" сыграет против лондонского "Арсенала" в матче третьего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В обновленном формате Лиги чемпионов каждая из 36 команд в основном раунде проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

В первых двух турах "Шахтер" сыграл вничью против итальянской "Болоньи" (0:0) и разгромно проиграл итальянской "Аталанте" (0:3). "Арсенал" в стартовом туре разделил очки с "Аталантой" (0:0), а затем уверенно обыграл французский ПСЖ (2:0).

Перед третьим туром "горняки" занимают 27-е место в общей турнирной таблице основного раунда ЛЧ, имея в своем активе одно очко. "Канониры" с 4 баллами располагаются на 13-й позиции.

Где смотреть матч Арсенал – Шахтер

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Прогнозы букмекеров на матч Арсенал – Шахтер

Букмекеры абсолютным фаворитом поединка считают представителя АПЛ. На победу лондонцев, в составе которых выступает украинец Александр Зинченко, можно поставить с коэффициентом 1,11. Ничья – 10,50. Выигрыш "Шахтера" станет огромной сенсацией – 22,00.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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