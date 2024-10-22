"Арсенал" – "Шахтер": стали известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Лондонский "Арсенал" и "Шахтер" объявили стартовые составы на очный матч третьего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится сегодня, 22 октября, на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что украинский защитник "пушкарей" Александр Зинченко начнет встречу против своего бывшего клуба на скамейке для запасных.

"Арсенал": Райя, Калафиори, Габриел, Салиба, Уайт, Троссар, Парти, Райс, Мартинелли, Хаверц, Жезус

Запасные: Нето, Сетфорд, Кивер, Зинченко, Жоржиньо, Мерино, Стерлинг, Батлер-Оеджеджи, Льюис-Скелли, Монлиус, Нванери, Робинсон

"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Эгиналду, Сикан

Запасные: Фесюн, Франьич, Азаров, Винисиус, Грам, Степаненко, Швед, Марлон, Кевин, Педриньо, Невертон, Траоре

Текстовая онлайн-трансляция матча "Арсенал" – "Шахтер" доступна на нашем сайте.

В обновленном формате Лиги чемпионов каждая из 36 команд в основном раунде проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Перед третьим туром "горняки" занимают 27-е место в общей турнирной таблице основного раунда ЛЧ, имея в своем активе одно очко. "Канониры" с 4 баллами располагаются на 13-й позиции.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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