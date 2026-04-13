Арсенал — Спортинг: где и когда смотреть ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

"Спортинг" — "Арсенал" / © Associated Press

В среду, 15 апреля, лондонский "Арсенал" посоревнуется с лиссабонским "Спортингом" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Первая встреча между командами состоялась 7 апреля на стадионе "Жозе Алвеладе" в Лиссабоне и завершилась победой "канониров" со счетом 1:0.

Где смотреть матч Арсенал — Спортинг

В Украине поединок "Арсенал" — "Спортинг" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Победитель этой пары в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния "Барселона" (Испания) — "Атлетико" Мадрид (Испания). В первой встрече "матрасники" обыграли "сине-гранатовых" со счетом 2:0.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.