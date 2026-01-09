"Арсенал" сыграл вничью с "Ливерпулем" и увеличил свой отрыв на вершине АПЛ

"Арсенал" – "Ливерпуль" / © Associated Press

"Арсенал" и "Ливерпуль" разошлись ничьей в центральном матче 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 0:0 .

Команды создали мало голевых моментов и не сумели ни разу поразить ворота друг друга.

За весь матч "канониры" нанесли четыре удара в створ ворот соперника, а мерсисайдцы – ноль. Правда, в первом тайме защитник "Ливерпуля" Конор Брэдли попал в перекладину.

Обзор матча "Арсенал" – "Ливерпуль"

После этого матча "Арсенал" (49 очков) продолжает лидировать в АПЛ. Подопечные Микеля Артеты на 6 баллов опережают ближайших преследователей – "Манчестер Сити" и "Астон Виллу".

"Ливерпуль" занимает четвертое место – подопечные Арне Слота имеют в своем активе 35 зачетных пунктов.

В следующем туре "Арсенал" 17 января на выезде сыграет с "Ноттингемом", где в аренде выступает украинец Александр Зинченко, принадлежащий "пушкарям". В тот же день "Ливерпуль" примет "Бернли".

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк забил дебютный гол в АПЛ.