"Арсенал" сыграл вничью с "Ливерпулем" и увеличил свой отрыв на вершине АПЛ
"Канониры" теперь имеют 6-очковый гандикап над ближайшими преследователями.
"Арсенал" и "Ливерпуль" разошлись ничьей в центральном матче 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 0:0.
Команды создали мало голевых моментов и не сумели ни разу поразить ворота друг друга.
За весь матч "канониры" нанесли четыре удара в створ ворот соперника, а мерсисайдцы – ноль. Правда, в первом тайме защитник "Ливерпуля" Конор Брэдли попал в перекладину.
Обзор матча "Арсенал" – "Ливерпуль"
После этого матча "Арсенал" (49 очков) продолжает лидировать в АПЛ. Подопечные Микеля Артеты на 6 баллов опережают ближайших преследователей – "Манчестер Сити" и "Астон Виллу".
"Ливерпуль" занимает четвертое место – подопечные Арне Слота имеют в своем активе 35 зачетных пунктов.
В следующем туре "Арсенал" 17 января на выезде сыграет с "Ноттингемом", где в аренде выступает украинец Александр Зинченко, принадлежащий "пушкарям". В тот же день "Ливерпуль" примет "Бернли".
Ранее сообщалось, что украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк забил дебютный гол в АПЛ.