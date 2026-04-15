ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
98
Время на прочтение
1 мин

"Арсенал" сыграл вничью со "Спортингом" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

За путевку в финал "канониры" сразятся с мадридским "Атлетико".

Автор публикации
Максим Приходько
"Арсенал" — "Спортинг"

"Арсенал" — "Спортинг" / © Associated Press

Лондонский "Арсенал" сыграл вничью с лиссабонским "Спортингом" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 0:0.

За весь матч "канониры" нанесли 15 ударов против 8 у лиссабонцев (в створ ворот — 1:1), владение мячом — 50% на 50%, ожидаемые голы (xG) — 0,64 против 0,29.

Первая игра между командами состоялась 7 апреля на стадионе "Жозе Алвеладе" в Лиссабоне и завершилась победой английского клуба со счетом 1:0. Так что по сумме двух поединков (1:0) именно подопечные Микеля Артеты вышли в следующую стадию.

Обзор матча "Арсенал" — "Спортинг"

"Арсенал" в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с мадридским "Атлетико", который в четвертьфинале одолел каталонскую "Барселону" (2:0, 1:2).

В другой полуфинальной паре сразятся французский ПСЖ и мюнхенская "Бавария".

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie