"Арсенал" сыграл вничью со "Спортингом" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
За путевку в финал "канониры" сразятся с мадридским "Атлетико".
Лондонский "Арсенал" сыграл вничью с лиссабонским "Спортингом" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 0:0.
За весь матч "канониры" нанесли 15 ударов против 8 у лиссабонцев (в створ ворот — 1:1), владение мячом — 50% на 50%, ожидаемые голы (xG) — 0,64 против 0,29.
Первая игра между командами состоялась 7 апреля на стадионе "Жозе Алвеладе" в Лиссабоне и завершилась победой английского клуба со счетом 1:0. Так что по сумме двух поединков (1:0) именно подопечные Микеля Артеты вышли в следующую стадию.
"Арсенал" в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с мадридским "Атлетико", который в четвертьфинале одолел каталонскую "Барселону" (2:0, 1:2).
В другой полуфинальной паре сразятся французский ПСЖ и мюнхенская "Бавария".
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.