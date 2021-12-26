"Арсенал" устроил разгром аутсайдеру АПЛ и закрепился в зоне Лиги чемпионов

Четвертая подряд победа "канониров" в чемпионате.

Лондонский "Арсенал" разбил "Норвич" в выездном матче 19-го тура английской Премьер-лиги - 5:0 .

В первом тайме "пушкари" дважды поразили ворота "канарок". Голами отличились Букайо Сака и Киран Тирни.

Во второй половине встречи подопечные Микеля Артеты добили своих соперников. Сака оформил дубль, сделав счет разгромным. Затем Александр Ляказет реализовал пенальти, а Эмиль Смит-Роу забил пятый мяч в ворота хозяев.

Для лондонов это четвертая победа подряд в АПЛ. Подопечные Артеты закрепились на четвертом месте с 35 очками. "Норвич" (10 баллов) замыкает турнирную таблицу.

В следующем матче чемпионата "канониры" 28 декабря примут "Вулверхэмптон", а соперником "канарок" в тот же день на выезде будет "Кристалл Пэлас".

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