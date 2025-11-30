"Арсенал" в большинстве не смог обыграть "Челси" в центральном матче 13-го тура АПЛ

"Челси" – "Арсенал" / © Associated Press

"Челси" и "Арсенал" сыграли вничью в центральном матче 13-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершился со счетом 1:1 .

На 38-й минуте "Челси" остался в меньшинстве – прямую красную карточку за грубый фол получил Мойзес Кайседо.

На старте второго тайма "синие" вдесятером открыли счет – на 48-й минуте забил Трево Чалоба.

На 59-й минуте "канониры" отыгрались благодаря точному удару Микеля Мерино, так что лондонское дерби не определило победителя.

Отметим, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик продолжает быть отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.

Обзор матча "Челси" – "Арсенал"

После этого матча "Арсенал" (30 очков) продолжает лидировать в АПЛ – подопечные Микеля Артеты опережают ближайшего преследователя, "Манчестер Сити", на 5 баллов. "Челси" (24 пункта) находится на третьей позиции.

В следующем туре чемпионата Англии "пушкари" примут "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка, а подопечные Энцо Марески на выезде встретятся с "Лидсом". Оба матча состоятся в среду, 3 декабря.