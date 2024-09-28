"Арсенал" в матче-триллере вырвал победу над "Лестером" и сравнялся с лидером АПЛ (видео)

"Арсенал" дома одолел "Лестер" в матче 6-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Результативный поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 4:2 .

На 20-й минуте хозяев вывел вперед Габриэл Мартинелли. Перед перерывом "канониры" удвоили свое преимущество в счете – отметился Леандро Троссард.

Однако во втором тайме "лисы" сумели отыграться. Дубль оформил Джеймс Джастин, забив на 47-й и 63-й минутах.

И все же, подопечные Микеля Артеты нашли силы вырвать победу. В компенсированное время, на 90+4-й минуте, Троссард с рикошетом от Уилфреда Ндиди отправил мяч в ворота гостей. А на 90+9-й минуте точку в этом поединке поставил Кай Хаверц.

Защитник "пушкарей" Александр Зинченко не попал в заявку на матч с "Лестером" из-за травмы икроножной мышцы.

Обзор матча "Арсенал" – "Лестер"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Арсенал" (14 баллов) вышел на второе место в АПЛ, сравнявшись по очкам с лидирующим "Манчестер Сити". "Лестер" занимает 16-ю позицию, имея в своем активе три зачетных пункта.

В следующем туре АПЛ "канониры" 5 октября примут "Саутгемптон". В тот же день "лисы" на своем поле сыграют против "Бонмута" украинского защитника Ильи Забарного.

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