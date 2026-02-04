"Арсенал" во второй раз обыграл "Челси" и вышел в финал Кубка английской лиги

"Арсенал" / © Associated Press

"Арсенал" дома обыграл "Челси" в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол "канониры" забили в компенсированное ко второму тайма время – на 90+7-й минуте отличился Кай Хаверц.

В первой встрече между этими командами "Арсенал" на выезде одолел "Челси" со счетом 3:2.

Таким образом подопечные Микеля Артеты по сумме двух встреч (4:2) вышли в финал Кубка английской лиги.

Соперником "пушкарей" в финале турнира станет победитель противостояния между "Ньюкаслом" и "Манчестер Сити". В первом матче команда Хосепа Гвардиолы на выезде обыграла "сорок" со счетом 2:0, ответный поединок состоится 4 февраля в Манчестере.