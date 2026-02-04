ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
33
Время на прочтение
1 мин

"Арсенал" во второй раз обыграл "Челси" и вышел в финал Кубка английской лиги

В финале "канониры" сразятся с победителем противостояния между "Ньюкаслом" и "Манчестер Сити".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Арсенал"

"Арсенал" / © Associated Press

"Арсенал" дома обыграл "Челси" в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 1:0.

Единственный гол "канониры" забили в компенсированное ко второму тайма время – на 90+7-й минуте отличился Кай Хаверц.

В первой встрече между этими командами "Арсенал" на выезде одолел "Челси" со счетом 3:2.

Таким образом подопечные Микеля Артеты по сумме двух встреч (4:2) вышли в финал Кубка английской лиги.

Соперником "пушкарей" в финале турнира станет победитель противостояния между "Ньюкаслом" и "Манчестер Сити". В первом матче команда Хосепа Гвардиолы на выезде обыграла "сорок" со счетом 2:0, ответный поединок состоится 4 февраля в Манчестере.

Дата публикации
Количество просмотров
33
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie