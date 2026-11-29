"Арсенал" — "Манчестер Сити" / © Associated Press

Реклама

"Арсенал" и "Манчестер Сити" сыграли вничью в центральном матче 12-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 2:2.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами: Эрлинг Холанд вывел вперед "горожан" на 34-й минуте, на что "канониры" ответили точным ударом Кая Хаверца на 40-й минуте.

Реклама

В начале второй половины встречи "небесно-голубые" снова повели в счете — гол забил Энцо Фернандес.

Реклама

Однако удержать победу подопечные Энцо Марески не сумели. На 83-й минуте Юрриен Тимбер вырвал для "пушкарей" ничью.

Обзор матча "Арсенал" — "Манчестер Сити"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Арсенал" (29 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. "Манчестер Сити" поднялся на вторую позицию и отстает от лондонцев на шесть баллов.

В следующем туре чемпионата Англии подопечные Микеля Артеты в гостях сыграют против "Брентфорда", а манчестерский клуб примет "Лидс". Оба поединка состоятся 2 декабря.

Реклама

Ранее сообщалось, что Миколенко помог "Эвертону" сыграть вничью с "Ливерпулем" в АПЛ.

Новости партнеров