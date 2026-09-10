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"Арсенал" вырвал победу над "Наполи" в стартовом туре Лиги чемпионов
Единственный гол во втором тайме забил Мартин Эдегор.
Лондонский "Арсенал" на выезде обыграл "Наполи" в матче первого тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе завершился со счетом 0:1.
Единственный гол "канониры" забили во втором тайме — на 75-й минуте встречи Мартин Эдегор отличился результативным ударом после передачи Христоса Цолиса.
Во втором туре Лиги чемпионов подопечные Микеля Артеты примут французский "Лилль", а итальянский клуб на выезде сразится с испанским "Вильярреалом". Оба матча состоятся 13 октября.
В прошлом сезоне неаполитанцы не смогли преодолеть основную стадию Лиги чемпионов, заняв 30-е место из 36 клубов. "Канониры" дошли до финала самого престижного еврокубка, где в серии послематчевых пенальти уступили ПСЖ.
В чемпионате Англии лондонский клуб сейчас занимает второе место, выиграв все три матча (9 очков) на старте нового сезона АПЛ — в последнем поединке "Арсенал" совершил камбэк и победил "Челси" (2:1).
"Наполи" находится на 11-й позиции в турнирной таблице Серии А, имея 3 очка после трех сыгранных туров — в последнем матче "партенопейцы" уступили "Интеру" (2:3).
Ранее сообщалось, что ПСЖ с Забарным разбил команду украинцев в первом туре Лиги чемпионов.