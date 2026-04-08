"Арсенал" вырвал победу над "Спортингом" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

"Спортинг" — "Арсенал"

Лондонский "Арсенал" на выезде обыграл лиссабонский "Спортинг" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Жозе Алвеладе" в Лиссабоне завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече "канониры" забили в компенсированное ко второму тайму время — на 90+1-й минуте Кай Хаверц нанес результативный удар после передачи, которую сделал Габриел Мартинелли.

Могли подопечные Микеля Артеты открывать счет и раньше, но гол Мартина Субименди на 64-й минуте был отменен после просмотра видеоповтора (VAR) из-за офсайда.

Ответный матч между "Арсеналом" и "Спортингом" состоится в среду, 15 апреля, на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Победитель пары "Спортинг" — "Арсенал" в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния "Барселона" (Испания) — "Атлетико" Мадрид (Испания).

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.