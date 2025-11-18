Денис Бойко и Артем Федецкий

В новом выпуске YouTube-шоу Дениса Бойко Артем Федецкий рассказал о своем пути в украинском футболе, игре в составе "Днепра", "Карпат", "Шахтера" и работе благотворительного проекта "Карпатские медведи", который помогает ветеранам и военным после плена, ранений и длительной службы.

"Это любовь всей жизни": Федецкий о футболе в своей жизни

На футбол Артема Федецкого привел отец, в группу с детьми на два года старше будущего профессионального футболиста. Это случилось случайно: отец Артема, советский футболист и тренер, не успевал на собственную тренировку, и отдал сына в подходящую по времени группу, парень быстро адаптировался и уже через несколько тренировок не хотел больше возвращаться в группу к сверстникам.

"Я тренировался две недели у Кварцяного в "Фемида Интер" Луцк. Он каждый вечер звонил по телефону отцу и говорил подписать контракт. Но папа как чувствовал, его профессиональный футбольный опыт не подвел, и меня пригласили на просмотр в "Шахтер". Я там пробыл всего три дня, а через неделю мы уже решали вопрос со школой и я переехал в Донецк. После этого папа стал врагом Кварцяного №1".

В 16 лет Федецкий стал частью академии "Шахтера". Условия жизни в Донецке были тяжелыми, из-за чего Артем хотел вернуться в Луцк к семье, но отец поддерживал его и помогал с принятием ситуации, ведь понимал, что сына ждет футбольная карьера.

В 2002 году Федецкий дебютировал в "Шахтер-3", где провел 30 матчей и забил 3 гола. В следующем году его перевели в "Шахтер-2", где Артем играл 3 года. После чего перешел в киевский "Арсенал", в составе которого сыграл 12 матчей. Летом 2008 года футболист вернулся в донецкую команду и в августе этого же года дебютировал в составе "Шахтера" в домашнем матче против харьковского "Металлиста". В следующем сезоне Федецкий вместе с командой выиграл Кубок УЕФА.

"Я понимал, что работа, которую я сделаю здесь, даст мне плоды в будущем. Я, как начинающий профессионал, понимал, что должен выполнять все его (ред. – Мирча Луческу, бывший тренер "Шахтера") требования, чтобы потом быть перед собой честным: я делал все, что я могу, умею, я пытался дальше учиться и развиваться, какие могут быть ко мне претензии? Я сделал все, что мог".

Футбольные аренды и трансфер в последний день

За почти 20 лет профессиональной игры, Артем Федецкий совершил ряд переходов между командами. Сыграв в "Шахтер-3" и "Шахтер-2", он перешел в киевский "Арсенал", а оттуда в ФК "Харьков". После дебюта в "Шахтере", в 2008 году, в следующем Артем переходит во львовские "Карпаты" на правах 2-летней аренды, где играл на позиции правого защитника.

По окончании аренды, летом 2012 года, вернулся в "Шахтер", где из-за травм определенное время не мог тренироваться вместе с командой.

"Буквально за три дня до закрытия трансферного окна, в день рождения "Шахтера" ко мне позвонили из "Днепра" и сказали, что я им нужен. Я пошел к Палкину (ред. – генеральный директор футбольного клуба "Шахтер"), он сказал, что интересуется мной клуб и если я хочу, то без вопросов, меня отпускают, если нет, то остаюсь. Я пошел к Луческу, который снова говорил об аренде. После чего я позвонил по телефону в "Днепр" и согласился на переход в "Днепр" на полноценный контракт".

Контракт с "Днепром" Федецкий подписал на 4 года. В этой команде он стал постоянным игроком основного состава. В сезоне-2014/15 вместе с командой дошел до финала Лиги Европы. По завершению контракта его не продлили, Артем покинул "Днепр" как свободный агент.

Летом 2016 года 32-летний Артем стал частью команды Бундеслиги "Дармштадт 98". Подписав контакт на год. 1 августа 2017 года было официально объявлено о возвращении Федецкого во львовские "Карпаты". Второй раз в составе львовского клуба он провел два года, летом 2019 года Артем покинул команду.

"Сборная Украины для меня – это особенный клуб": об играх за Украину

В 2010 году, когда Артем Федецкий был в составе львовских "Карпат", получил вызов в сборную Украины.

"Я думаю, что Боженька дал мне такую возможность дебютировать в составе сборной. Та работа, которую я проводил, непосредственно до того, как я дебютировал, во время вызовов за сборную постоянно, я этот момент использовал по максимуму".

За семь лет Артем сыграл 53 матча в составе сборной Украины. Футболист говорит, что главное в сборной – это команда.

"Карпатские медведи"

"Карпатские медведи" – это социальный проект поддержки ветеранов и участников боевых действий в социализации и интеграции в общество после полученных ранений, длительной службы или плена. Проект был основан в 2023 году по инициативе футбольного менеджера и волонтера Феликса Ардельянова и Артема Федецкого, который является президентом проекта.

"Нынешняя моя позиция – это позиция поддержки наших защитников. В "Карпатских медведях" достаточно много ультрасов и "Карпат", и "Днепра", которые получили ранения и уже протезированы. Да, у нас все на основе футбола (ред. – реабилитация)" .

По словам Федецкого, цель проекта – помочь ветеранам и военным отвлечься от событий, морально и физически отдохнуть и приятно провести время.

"Мы общаемся, проводим разные мероприятия, и это действительно классно, когда ты готовишься, проводишь хорошо время с ребятами. У нас было много ребят, которые прошли плен. Сначала мы не знали, как общаться, но "втянулись", у нас все пронизано черным юмором. Ребята очень самоироничны и нуждаются в общении".

Напомним, что интервью с Артемом Федецким вышло на YouTube-канале нового проекта от 1+1 media, ведущим которого является экс-голкипер сборной Украины Денис Бойко. Это площадка для глубоких разговоров с теми, кто творит историю украинского спорта.