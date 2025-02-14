Ассист Цыганкова не помог "Жироне" избежать поражения в матче Ла Лиги (видео)

Каталонцы не сумели набрать очков, доигрывая поединок против "Хетафе" в меньшинстве.

"Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова проиграла "Хетафе" в домашнем матче 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" в городе Жирона завершился со счетом 1:2 .

Уже на 3-й минуте встречи гости повели в счете благодаря голу Кристантуса Уче. На старте второго тайма каталонцы отыгрались – на 54-й минуте Цыганков выполнил подачу с углового, после которой забил Янгель Эррера.

Для 27-летнего украинца это третий ассист в текущем розыгрыше Ла Лиги. Также в его активе один забитый мяч.

Однако на 62-й минуте хозяева поля пропустили во второй раз – Борха Майораль нанес результативный удар, который в итоге принес "Хетафе" победу.

Отметим, что подопечным Мичела пришлось доигрывать поединок в меньшинстве – на 73-й минуте Янгель Эррера заработал прямую красную карточку.

К слову, Цыганков вышел на поле с первых минут и отыграл почти весь матч. На 90+4-й минуте его заменил Боян Миовски.

Обзор матча "Жирона" – "Хетафе"

После этого матча "Жирона" (31 очко) занимает восьмое место в таблице "Примеры". "Хетафе" (30 баллов) находится на 11-й позиции.

В следующем туре "Жирона" на выезде сыграет с мадридским "Реалом" украинского вратаря Андрея Лунина, а "Хетафе" примет "Бетис". Оба матча состоятся 23 февраля.

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