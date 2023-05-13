Ассист Цыганкова помог "Жироне" избежать поражения в матче с претендентом на место в Лиге чемпионов

"Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова на выезде сыграла вничью с "Реалом" Сосьедад в матче 34-го тура испанской Ла Лиги – 2:2 .

Хозяева открыли счет уже в начале встречи – на 5-й минуте Микель Оярсабаль реализовал пенальти. На 24-й минуте Давид Сильва удвоил преимущество басков.

Однако еще до перерыва "Жирона" смогла отыграться. На 37-й минуте Ян Коуту отличился после передачи Цыганкова. А в компенсированное к первому тайму время Кристиан Стуани восстановил паритет в игре.

Больше голов комады не забивали. Цыганков провел на поле весь матч. Завершали встречу жирондинцы в меньшинстве – на 87-й минуте вторую желтую карточку получил Ориоль Ромеу.

Обзор матча

Отметим, что в этом сезоне на счету Цыганкова три гола и пять ассистов в 15 поединках за "Жирону" в чемпионате Испании.

"Жирона" (48 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры, позволяющей в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги конференций. "Реал" Сосьедад (62 балла) располагается на четвертой позиции и претендует на попадание в групповой этап Лиги чемпионов-2023/24.

В следующем туре команда Цыганкова 20 мая примет "Вильярреал", а баскский клуб в тот же день на выезде сыграет с "Барселоной".

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