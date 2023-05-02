Ассист Цыганкова помог "Жироне" в матче Примеры обыграть полуфиналиста Лиги Европы (видео)

Виктор отметился седьмым за сезон результативным действием в составе испанского клуба.

"Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова одержала победу над "Севильей" в гостевом матче 32-го тура испанской Ла Лиги – 0:2 .

Жирондинцы повели в счете в середине первого тайма, когда после подачи с углового от Родриго Рикельме нанес точный удар Хуанпе.

После перерыва гости закрепили свой успех. На 55-й минуте Цыганков ловко сориентировался в штрафной "нервионцев" после попадания мяча в перекладину и отдал под удар Валентину Кастельяносу, которому оставалось расстрелять ворота.

До конца встречи полуфиналисту текущего сезона Лиги Европы хотя бы сократить отставание в счете не удалось.

Отметим, что Цыганков вышел в стартовом составе "Жироны" и был заменен на 90-й минуте.

Для украинца голевая передача стала уже четвертой в этом сезоне Ла Лиги, также на его счету три забитых мяча.

Обзор матча

После этой победы "Жирона" (44 очка) поднялась на восьмое место в Примере. "Севилья" (41 балл) занимает 11-ю позицию.

В следующем туре команда Цыганкова 4 мая примет "Мальорку". В тот же день андалусийцы дома сыграют с "Эспаньолом".

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