Ассист Довбика не спас: "Жирона" потерпела неожиданное фиаско и вылетела из Кубка Испании (видео)

Подопечные Мичела не справились с "Мальоркой", хотя доигрывали поединок в большинстве.

"Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова не сумела пробиться в полуфинал Кубка Испании. В 1/4 финала каталонцы на выезде неожиданно уступили "Мальорке" – встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

"Мальорка" шокировала "жиронцев" тремя голами в первом тайме. На 21-й минуте счет в поединке открыл канадский нападающий Кайл Ларин.

А потом дубль оформил опытный Абдон Пратс – испанский форвард на 28-й минуте отличился с игры, а спустя семь минут реализовал пенальти.

Во втором тайме подопечные Мичела пытались переломить ход матча и сократили отставание на 68-й минуте – Кристиан Стуани реализовал пенальти после того, как его в штрафной завалил Антонио Райльо. Более того, защитник "Мальорки" подвел свою команду и заработал удаление – одну желтую карточку получил за фол, а другую за разговоры с арбитром.

"Жирона" смогла воспользоваться численным большинством лишь на 90+6-й минуте, когда Савио забил после передачи Довбика. Однако спастись от поражения каталонцам не удалось. Следовательно, "бело-красные" покинули Кубок Испании и могут полностью сосредоточиться на Ла Лиге.

Цыганков вышел в стартовом составе "Жироны" и провел на поле 60 минут, после чего его заменил Порту. Довбик начал матч на скамейке для запасных и появился сразу после перерыва вместо Арнау Мартинеса.

Обзор матча "Мальорка" – "Жирона"

Будет добавлен в скором времени.

Следующий матч "Жирона" сыграет 28 января на выезде против "Сельты" в чемпионате Испании.

Сейчас команда Довбика и Цыганкова с 52 очками является лидером Ла Лиги и опережает мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на один балл, но "сливочные" имеют матч в запасе.

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