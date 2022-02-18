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Ассист голкипера, феерия бразильского новичка: "Шахтер" разгромил соперника в Турции (видео)

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Ассист голкипера, феерия бразильского новичка: "Шахтер" разгромил соперника в Турции (видео)

ФК Шахтер

"Горняки" трижды поразили ворота вице-чемпиона Казахстана.

Донецкий "Шахтер" разгромно победил "Астану" в третьем контрольном спарринге на втором тренировочном сборе в Турции - 3:0.

Команда Роберто Де Дзерби вышла вперед на 2-й минуте. Вратарь Анатолий Трубин роскошной передачей нашел Михаила Мудрика, а тот опередил защитников и пробил мимо голкипера соперника.

Окончательно все вопросы о победителе "горняки" сняли в конце поединка. Зимний новичок команды Давид Нерес сначала отдал голевой ассист на Тете, а уже в следующей атаке отличился сам.

Ранее на втором сборе в Турции команда Роберто Де Дзерби обыграла "Шахтер" из Караганды (2:1) и неожиданно уступила "Мариуполю" (1:2).

В следующем контрольном поединке "оранжево-черные" 19 февраля сыграют против латвийской "Риги".

  • "Шахтер" завершил осеннюю часть УПЛ лидером турнирной таблицы. "Горняки" опережают "Динамо" на два балла.
  • В первом матче после зимней паузы подопечные Роберто Де Дзерби 26 февраля в Харькове сыграют с "Металлистом 1925".

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