Ассист Кривцова и гол Месси помогли "Интеру" Майами с разгромом выйти в финал Кубка лиг (видео)

"Интер" Майами разгромил "Филадельфию Юнион" в полуфинале Кубка лиг. Встреча завершилась со счетом 1:4 .

Уже на третьей минуте поединка клуб Дэвида Бекхэма вышел вперед. Украинский защитник Сергей Кривцов отдал красивую передачу своей половины поля, после которой Хосеф Мартинес точно пробил в левый нижний угол.

Perfect ball от Сергии к путешествию Мартинеза в путе с нами в lead early в матче #PHIvMIA | 0-1 pic.twitter.com/UDUin1kyFx — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 15, 2023

На 20-й минуте маямцы удвоили свое преимущество – бильярдным дальним ударом низом забил звездный аргентинский форвард Лионель Месси. В голевой атаке принял участие Кривцов – украинец сделал предголевую передачу на Мартинеса, который затем ассистировал Месси.

Для Месси это уже девятый гол в шестом матче за американскую команду. Также в его активе один ассист. Аргентинец отмечался как минимум одним забитым мячом в каждом своем поединке за "Интер" Майами.

В компенсированное к первому тайму время отличился еще один звездный новичок клуба Жорди Альба – испанец реализовал выход один на один с вратарем, сделав счет разгромным.

Taylor ▶️ Alba para su primer gol con MIAMI #PHIvMIA | 0-3 pic.twitter.com/nXtLB1GdRa — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 16, 2023

После перерыва "Филадельфия Юнион" отыграла один мяч – на 73-й минуте точный удар нанес Алехандро Бедоя.

Однако последнее слово в этой игре было за клубом из Майами. На 84-й минуте окончательный счет установил Давид Руис.

Yedlin to Ruiz для нашего 4-го ночи, и его первый Leagues Cup goal #PHIvMIA | 1-4 pic.twitter.com/cfJXHOW4M8 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 16, 2023

Украинский защитник "Интера" Майами Сергей Кривцов вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Всего в активе экс-футболиста донецкого "Шахтера" 27 матчей за клуб MLS, в которых он забил один гол и сделал один ассист.

Обзор матча

В финале Кубка лиг "Интер" Майами сыграет с "Нэшвиллом". Решающий матч турнира состоится 20 августа, начало – в 04:00 по киевскому времени.

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