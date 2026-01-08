ТСН в социальных сетях

28
1 мин

Ассист Малиновского помог "Дженоа" сыграть вничью с "Миланом" в матче Серии А

Украинец отличился четвертым результативным действием в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии.

Максим Приходько
Руслан Малиновский

Руслан Малиновский / facebook.com/genoaCFCofficial

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский помог своей команде сыграть вничью с "Миланом" в выездном матче 19-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.

Поединок на стадионе "Сан-Сиро" в Милане завершился со счетом 1:1.

Малиновский вышел в стартовом составе "грифонов" и на 28-й минуте отдал голевую передачу на Лоренцо Коломбо.

Для 32-летнего украинца это четвертое результативное действие в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии. В его активе 2 гола и 2 ассиста.

Отметим, что Малиновского заменили на 64-й минуте. На 90+2-й минуте Рафаэл Леау сравнял счет и спас "Милан" от поражения.

На 90+9-й минуте "Дженоа" могла вырвать победу, но Николае Станчу не реализовал пенальти.

После этого матча генуэзцы с 16 очками идут на 17-м месте в таблице Серии А. "Милан" (39 баллов) занимает вторую позицию и на 3 пункта отстает от лидера "Интера".

В следующем туре Серии А команда Малиновского 12 января примет "Кальяри", а "россонери" днем ранее на выезде сыграют с "Фиорентиной".

Ранее сообщалось, что ПСЖ украинца Ильи Забарного в серии пенальти одолел "Марсель" и завоевал Суперкубок Франции.

28
